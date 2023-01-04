刘国中调研防疫：防控工作重心转向保健康防重症

中共政治局委员刘国中在四川、重庆调研疫情防控时强调，要切实将冠病“乙类乙管”的防控工作重心转向“保健康、防重症”。

据新华社报道，刘国中星期天（1月1日）至3日调研时指出，实施冠病“乙类乙管”是一项复杂的系统工程，并且对各方面工作提出了新的更高要求。

刘国中强调，要切实将防控工作重心转向“保健康、防重症”。

关于具体的防控工作，他说，要强化药品和医疗设备保障，搞好生产调度和供需衔接，做好乡镇卫生院、村卫生室基本医用物资供应。

他指出，要救治重症患者，保证重症床位、设备设施、医护人员，对高龄老人和有基础疾病、发生重症风险较大的患者，要关口前移，提早干预，需住院的要应收尽收、及时救治。

他说，要高度重视农村地区疫情防控，向边远山区重点人群发放“健康包”，组织基层医疗力量下沉，主动开展上门服务，畅通农村与城市医疗机构快速转诊通道。

他也说，要切实关心关爱医护人员，宣传先进典型，充分调动大家的积极性，更好保护人民生命安全和身体健康。

刘国中曾任吉林省长、陕西省长、陕西省委书记等职，在去年中共二十大晋身政治局，预计下来可能接任国务院副总理职务。香港《星岛日报》报道，预料刘国中将接替孙春兰主管卫生工作。