中国外交部促避免任何政治化疫情言行

针对美国白宫称中国没有理由对外国的入境防疫限制实施报复，中国外交部回应称，中国一直以负责任的态度同国际社会分享信息和数据，并呼吁各方专注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人毛宁星期三（1月4日）在例行记者会上说，疫情发生以来，中国一直以负责任的态度同国际社会分享信息和数据。据不完全统计，三年来，中方已同世卫组织开展技术交流60余次，新十条发布以来就已经举行了两次，继续通过全球流感共享数据库分享冠病病毒感染病例的病毒基因数据。

她称，多国卫生健康专家已表态，没有必要针对中国采取特别的入境限制，无论是保护中国人民的生命健康，还是促进全球团结抗疫，推动世界经济复苏增长，中国政府都采取了负责任的政策举措，尽了最大努力，作出了重要的积极贡献。

毛宁说，中国注意到近期美方一些人针对中国国内疫情防控政策优化调整发表了不少评论，并呼吁各方专注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加强团结，共同努力，早日战胜疫情。

美国国务院发言人普莱斯曾批评中国在分享疫情信息方面缺乏透明度，应该提供更多的疫情信息，这符合世界利益，也符合中国的利益。白宫新闻秘书皮埃尔星期三进一步称，美国及其他的国家针对自华入境旅客采取卫生措施，意在保护本国的公民，中国不应该报复。

另外，针对日本星期天（1月8日）起对来自中国的旅客采取新的防疫措施，入境需要持阴性证明并进行核酸检测，毛宁称，中国始终认为，各国的防疫措施应当科学适度，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响正常的人员交往和交流合作。