蔡英文：大陆军事活动持续不断 无助两岸关系和区域和平

台湾总统蔡英文说，中国大陆持续不断的军事活动，无助于两岸关系，也无助于区域的和平稳定。

据台湾总统官网消息，蔡英文星期五（1月6日）上午前往嘉义春节勗勉台湾陆军机步234旅联兵一营、嘉义后备指挥部及台湾空军第四联队，分别视导机步排应援作战实兵演练、后备军人服务台各项工作概况、飞机修护作业及“鱼叉导弹装挂训练等。并在下午与重要干部及官兵代表会餐，慰勉官兵辛劳。

蔡英文在台湾空军第四联队春节勗勉致词时，发表以上讲话。

她说，面对大陆军机频繁绕台，台湾空军第四联队不分日夜，随时待命。去年8月，大陆军演后的加强戒备期间，第四联队优秀的飞行员升空对应了18批36架次，捍卫台湾的领空。

蔡英文强调，大陆持续不断的军事活动，无助于两岸关系，也无助于区域的和平稳定。

她说，面对威权主义不断扩张，唯有持续强化国防战力及韧性，才能确保“国家”安全和利益。去年底，台湾提出以强化全民国防为战略目标的兵力结构调整方案。

蔡英文说，她上周到澎湖了解陆军两栖侦察营的实战化射击演练。“今天（6日）我来到嘉义看到陆军机步234旅联兵一营的机步排应援作战实兵演练”。透过模拟战场实景的无人机监侦训练，不仅要强化官兵实战化的能力，这也是因应当前新的战争型态。

她表明，新制上路后，台军的训练会更精实、更贴近实战，也会更符合现代作战需求。因此，包括无人机在内的新式武器，未来入伍的义务役依照任务需求，也会接受训练，符合现代作战的需求。在全民国防体系的检讨与调整中，后备系统也是重要的一环，台湾要让“常后一体”更明确、更系统化的落实。

她说：“今天（6日）我也看到嘉义后备指挥部，除了执行、协助多次教召，来提升后备部队的战力，也有效编管民力，让地方民防系统运作顺畅，让守护国家的力量更加坚实”。

蔡英文坚信，“中华民国”军队绝对是一支有能力、有决心，可以求新求变、捍卫自由民主与区域和平的钢铁劲旅。

另据中时新闻网报道，蔡英文6日视导陆军机步234旅联兵一营的机步排应援作战实兵演练，陆军去年底接装的旋翼型无人机，6日首度公开演练。

据了解，旋翼型无人机已交付台湾陆军使用，去年交装14套、28架，今年则再交付36套、72架，交机进度正常。