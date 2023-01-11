默沙东冠病口服药在华首发价每瓶1500元人民币

默沙东公司的冠病口服药莫那比拉韦（Molnupiravir，中国称“莫诺拉韦胶囊”）在中国天津的售价为每瓶1500元（人民币，下同，294.6新元），低于另一款进口口服药Paxlovid的售价，有望于农历新年前在中国市面上开售。

路透社星期二（1月10日）引述天津医药采购中心报道，每瓶药有40片，足够一个疗程的使用。莫那比拉韦由默沙东与瑞奇贝克医疗公司（Ridgeback Biotherapeutics）合作研发，商品名为“利卓瑞/Lagevrio”，是用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度冠病患者的小分子口服药。

中国国家药品监督管理局去年12月29日根据《药品管理法》相关规定，应急审评审批、附条件批准莫那比拉韦进口注册。据中国国药集团1月2日公告，国药集团已于去年9月与默沙东签署合作框架协议，并获得莫那比拉韦在中国大陆境内的经销权和独家进口权。

默沙东公司发言人在回复路透社的邮件中说，正在与国药集团密切合作，尽快分销药物，双方都在努力确保适用的成年患者能够获得莫纳拉比韦。不过，发言人也说，“我们没有披露具体每疗程价格。”

据澎湃新闻报道，国药集团副总裁蔡买松星期二透露，莫那比拉韦有望于农历新年前在中国市面上开售。

据报道，首批莫那比拉韦已于1月4日凌晨到达上海外高桥保税区仓库。蔡买松说，首批药品数量为几十万盒，“现在每天都在陆续到货，后续也会持续进货。”

莫那比拉韦是继辉瑞的Paxlovid（中国称“奈玛特韦片/利托那韦片”）后，第二款在中国获批进口注册的冠病口服药。Paxlovid在中国官方渠道的售价为每盒2300元，但由于供不应求，在中国私人医疗机构和黑市上被炒到了每盒逾万元的价格。

中国国家医疗保障局医药管理司1月8日宣布，Paxlovid未能被纳入中国国家基本医疗保险（医保）最新药品清单，谈判因药物高报价没有成功。

除了进口药物外，中国市面上还有国产冠病口服药阿兹夫定片。

