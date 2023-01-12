中国专家：国产冠病小分子药物正进行临床试验

美国辉瑞小分子口服药Paxlovid未能纳入中国医保后，中国医学专家透露，国产的小分子药物正在进行临床试验，若结果有效预计将尽快获批上市，填补目前的大量需求。

据中新社报道，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强星期三（1月11日）透露，中国国产小分子药物正在进行临床试验，并说相信随着研发推进，越来越多相关药品将上市满足临床需求。

王贵强指出，抗病毒治疗是综合治疗的重要组成部分，其中小分子药口服最大的优势是方便可以在社区家庭门诊使用，目前需求量确实很大。

他提醒，小分子口服抗病毒药一般在感染后五天内使用最好，五天后使用效果并不好。同时，应对重症高风险人群即老年人、有基础病、没有打疫苗等人群优先使用，可以降低重症风险，而一般人群感染后使用价值并不大。

在中国公布的第十版冠病诊疗方案中，抗病毒治疗包括Paxlovid（中国称“奈玛特韦片/利托那韦片“）、阿兹夫定片、莫那比拉韦胶囊（Molnupiravir），单克隆抗体、静注冠病人免疫球蛋白、康复者恢复期血浆等。

另一方面，中国国药集团总裁刘勇星期三接受媒体采访时透露，由国药集团代理的默沙东公司冠病口服药莫那比拉韦已经通过了首次进口的药品检验，预计星期五（1月13日）可在中国国内首发。据此前报道，首批莫那比拉韦药品数量为几十万盒。

