俄罗斯不会就中国疫情采取额外措施

中国开放边境后，部分国家出台了例如加强对自中国入境旅客检疫的措施，而俄罗斯有关部门负责人说，俄罗斯目前不打算就中国的冠病疫情采取额外措施。

综合塔斯社（TASS）和卫星通讯社报道，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局人口流行病学福利管理局负责人沙拉巴金娜（Marina Sharabakina）星期三（1月11日）在电视台节目中作出上述表述。

沙拉巴金娜说，目前她所处部门采取的措施，包括局长波波娃（Anna Popova）此前发出的在边境口岸保持控制的指示，并不会妨碍俄罗斯与中国现有的现有的贸易和经济关系。她强调，截至目前，没有引入特别限制的必要。

她还说，目前在俄罗斯所有边境口岸运作的疫情监控自动化信息系统，能让专家实时评估传染病从其它国家输入的风险，有助于防止俄罗斯疫情恶化。

俄罗斯梅契尼科夫疫苗和血清研究所研究主任兹韦列夫（Vitaly Zverev）星期四（1月12日）也说，俄罗斯自去年一月起就出现了奥密克戎变异毒株，国民已有了群体免疫力，因此面对中国的疫情，没有必要采取额外措施。

中国1月8日取消了自2020年起实施的一系列疫情管控措施，包括取消入境隔离和恢复因私护照办理等。据卫星社报道，俄罗斯滨海边疆区旅游局局长此前透露，1月23日至24日可能恢复有关免签访问中国的协议。

