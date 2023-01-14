默克冠病口服药首批通关中国 共计15.5吨

美国制药公司默克（中国称默沙东）的冠病口服药莫那比拉韦首批次进口通关，共计15.5吨。

据央视新闻报道，中国国药控股股份有限公司星期五（1月13日）在上海外高桥保税区内分拨中心举行冠病病毒治疗药物莫那比拉韦胶囊中国首发仪式。首批进口药物共计18托、15.5吨，经上海外高桥保税区海关验放后，于当天下午办结进口通关手续出区，投放中国市场。

中国国家药监局去年12月29日根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准默沙东公司冠病病毒治疗药物莫那比拉韦胶囊进口注册。据中国国药集团1月2日公告，国药集团已于去年9月与默沙东签署合作框架协议，并获得莫那比拉韦在中国大陆境内的经销权和独家进口权。

据国药控股方面的信息，首批莫那比拉韦胶囊顺利走通进口流程后，未来企业还将根据市场需求，分批次开展该类冠病病毒治疗药物的进口，全力以赴做好医疗物资供应保障。

莫那比拉韦为口服小分子药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的，轻至中度冠病感染者。

据了解，莫那比拉韦在中国的首发报价为每瓶1500元（人民币，约294.6新元），目前已被纳入第十版冠病诊疗方案，医保可临时支付至今年3月底。当前，国药控股正在与默沙东紧密协作，争分夺秒推进药物供应步伐。针对春节期间供需和物流特点等，国药控股已制定好进口、仓储及全国发运预案，首先满足各地基层医疗卫生机构用药需求。