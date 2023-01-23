重开国门后首趟从中国飞峇厘岛客机抵达目的地

印度尼西亚峇厘岛在大年初一（1月22日）迎来自中国重开国门后首趟来自中国的客机。

综合印尼《雅加达邮报》和安塔拉通讯社报道，载着大约210名中国旅客的印尼狮子航空包机，从中国深圳起飞，并在星期天早上10时40分抵达峇厘岛伍拉莱国际机场。相关单位为这些旅客献上花环，并安排峇厘岛传统舞蹈表演，以及舞狮助兴。

印尼旅游部市场局副局长马尔蒂尼（Ni Made Ayu Marthini）希望在这之后，会有更多中国游客前往峇厘岛。

马尔蒂尼说：“印尼政府设下了今年吸引25万5300名游客从中国来印尼的目标，但希望能超越目标。如果可能的话，可以与2019年持平。”

峇厘岛省长科斯特（Wayan Koster）认为，中国游客的回归将有助于峇厘岛旅游业恢复正常。

从中国大陆飞往峇厘岛的班机因冠病疫情发在2020年2月暂停，旅客人数也大受影响。印尼官方数据显示，印尼在2022年1月至10月只接待9万4924名来自中国大陆和香港的游客，远低于2019年的207万。

中新社则报道，中国驻峇厘岛登巴萨总领事朱兴龙、考斯特、马尔蒂尼等当天参加了由印尼旅游部和峇厘省政府在伍拉莱国际机场举行的欢迎仪式。

朱兴龙在欢迎仪式上致辞时，赞赏印尼为欢迎中国游客赴峇厘岛所做的周到安排，并指出印尼是中国恢复中国公民出境游业务的首批试点国家之一，印尼朋友们用实际行动表明印尼政府热烈欢迎中国公民到访峇厘岛。

朱兴龙也承诺，中国驻登巴萨总领馆将与印尼有关部门加强旅游合作，促进两国人员交往和民心相通，助力峇厘省扩大就业和经济恢复，推动中印尼友好关系向前发展。