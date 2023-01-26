中国放宽防疫措施加快富人外流速度

彭博社报道，中国决定放宽防疫措施，正加快中国富人外流速度，而且随着这些富裕人士将现金放在海外房地产和资产，他们的外流也可能引发数十亿美元资本外流情况。

彭博社星期四（26日）报道，受访移民顾问指出，防疫措施去年12月放宽后，许多中国富人开始出国考察海外房地产情况，或敲定移民计划。

加拿大移民律师事务所Sobirovs注意到，对于想要移民到加拿大的中国客户而言，他们的迫切感是越来越强烈的。事务所高级律师贾马洛娃（Feruza Djamalova）说： “我会说，过去六个月人们真的受够了，所以我们看到咨询预订量激增。现在我们的客户来自中国，他们愿意搬迁，而且想要尽快搬迁。”

法国外贸银行（Natixis）亚太区首席经济学家埃雷罗 （Alicia Garcia Herrero）指出，冠病疫情发生前，每年因中国民众出国而导致的资金外流数额达到约1500亿美元（1970亿新元）。由于中国民众在过去三年无法旅行，这个数字可能在2023年有所增加。

埃雷罗说：“中国今年将面临大量资金外流情况，这可能形成一种压力，影响到人民币和经常账户。”如果许多人无法取出资金，资本外流规模就有可能不会比前几年大，但仍可能对劳动力、生产力和增长造成影响。

瑞士信贷集团9月份报告显示，中国的超级富豪人数是世界上第二多，仅次于美国。中国有超过3万2000人的财富规模达到超过5000万美元。

中国富人外流情况早在去年就开始。投资移民咨询公司Henley & Partners的全球数据情报合作伙伴New World Wealth的数据显示，2022年有大约1万0800名中国富人移民到海外，仅次于俄罗斯，也是自2019年以来最多的。