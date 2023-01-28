中国奥委会：愿为包括符合条件的俄罗斯在内的所有运动员搭建良好参赛平台

国际奥委会发布声明说，将为俄罗斯、白俄罗斯个人运动员在严格限定条件下以“中立身份”回归国际赛场寻求途径。亚洲奥林匹克理事会星期四（1月26日）宣布，俄罗斯和白罗斯的运动员能参加今年在中国杭州举行的亚洲运动会。中国奥委会新闻发言人对此回应说，将积极响应和支持国际奥委会和亚奥理事会的倡议和决定，愿为包括符合条件的俄罗斯和白俄罗斯运动员在内的所有运动员搭建良好参赛平台，共同捍卫奥林匹克价值观，维护国际奥林匹克大家庭团结。

根据新华社报道，中国奥委会发言人受访时介绍说，国际奥委会执委会近日发布的声明是一段时间以来国际奥委会积极与奥林匹克运动有关各方深入沟通和磋商的成果。去年12月，国际奥委会第11届奥林匹克峰会在瑞士洛桑召开，奥林匹克运动有关各方主要领导人就此问题进行了深入讨论。中国奥委会主席高志丹出席了此次会议。

发言人说，与会各方一致认为，奥林匹克运动担负着团结世界的使命。所有运动员的合法权利均应受到保护。会上，亚奥理事会提议在亚洲范围内为俄罗斯和白俄罗斯运动员回归国际赛场提供平台，获得了与会代表的广泛支持。前不久，国际奥委会再次就此与国际奥委会全体委员、各国际单项体育联合会、各国家/地区奥委会和运动员代表进行了广泛和深入的磋商。有关各方均对奥林匹克峰会的建议和国际奥委会的立场表示支持。

对于中国奥委会的看法，发言人说，中国奥委会主张全世界运动员都应享有平等的参赛权利，运动员是否参赛应由体育表现决定，而不应受到政治、战争等因素的干扰。中方一贯秉持体育政治中立原则，反对体育政治化。中国认为体育应该成为团结世界的桥梁纽带，而不是相反；国际体育界应携手向未来，而不是产生分裂。前期，高志丹主席和李玲蔚副主席已分别在奥林匹克峰会和视频沟通会上表达了上述立场。面对诸多困难挑战，国际奥委会坚持政治中立原则，坚持以运动员为中心，努力保障每一位运动员的利益，中国对此表示赞赏。

发言人还说，中国奥委会将积极响应和支持国际奥委会和亚奥理事会的倡议和决定，愿为包括符合条件的俄罗斯和白俄罗斯运动员在内的所有运动员搭建良好参赛平台，共同捍卫奥林匹克价值观，维护国际奥林匹克大家庭团结。关于两国运动员参加杭州亚运会的具体方案等，国际奥委会、亚奥理事会等有关各方还将进一步深入研究，相关方案将符合全体运动员的共同利益。

本届亚运会将于9月23日至10月8日在中国杭州举行。亚洲奥理会在星期四发声明说：“所有运动员，无论是什么国籍或持有哪国的护照，都应该能够参加体育比赛。”

因为俄罗斯入侵乌克兰，欧洲国家对俄罗斯与白罗斯发出各种限制和禁令，导致这两国的运动员无法在欧洲参加比赛。

