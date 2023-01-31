中国去年工业企业利润同比下降4%

官方数据显示，受疫情防控措施和房地产市场低迷等因素影响，2022年中国工业企业利润同比下降4%。

中国国家统计局星期二（1月31日）公布的数据显示，2022年全国规模以上工业企业实现利润总额8.4万亿元人民币（约1.6万亿新元），同比下降4%，降幅较1-11月扩大0.4个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹说，2022年工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，工业企业营业收入同比增长5.9%。受多重超预期因素影响，叠加上年同期基数较高，工业企业利润同比下降4%。

其中钢铁、石油加工及疫苗制造行业利润降幅较大，下拉作用较为明显，剔除上述行业后，其他规模以上工业企业利润同比增长5.6%。

分行业看，2022年采矿业利润比上年增长48.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长41.8%。

其中，煤炭采选业利润增长44.3%，保持快速增长；油气开采业受石油价格上涨带动，利润增长109.8%；电力行业受用电需求增加、同期基数较低等因素推动，利润增长86.3%。

制造业全年利润同比下降13.4%，其中，装备制造业全年利润增长1.7%，延续前三季度的增长态势，行业利润占全部规上工业的比重为34.3%，比上年提高2个百分点。

分企业类型看，2022年国企利润增速仍明显高于私企和外企。2022年国有控股企业利润同比增长3%，私营企业全年利润下降7.2%，外商及港澳台商投资企业全年利润下降9.5%，降幅最大。

朱虹称，尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，下阶段要大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，巩固工业企业效益企稳回升基础，推动2023年工业经济运行整体好转。