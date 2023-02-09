台湾口罩令本月20日起再放宽

台湾中央流行疫情指挥中心将于星期四（2月9日）宣布，从2月20日起实施口罩令第二阶段放宽措施。

据台湾《自由时报》报道，指挥中心预计9日下午在记者会上宣布，自今年2月20日起实施口罩第二阶段松绑措施，各级学校包括中小学和大专院校等预计自3月6日开始实施，中小学下周一开学后会有缓冲期，开学日至3月5日原则上室内上课仍须戴口罩。

据悉，指挥中心将宣布的室内口罩松绑措施包括，指定场所如医疗照护机构和公共运输，仍应佩戴口罩，特殊情境如有症状、年长或免疫低下者、人潮聚集等，建议佩戴口罩，其余室内场所则由民众自主决定是否佩戴口罩。

台湾教育部依指挥中心分成应该戴、自主戴、建议戴等三类口罩放宽措施，为利于学校开学筹备工作、校园清洁消毒及观察学生健康状况，也配合将各级学校口罩管制情形区分为校园室内、指定场所及特殊情境三类。

校园室内原则上是自主戴，由师生自主决定是否佩戴口罩。台湾教育部长潘文忠星期三（8日）受访时强调采取个别尊重、自主戴口罩为主，指挥中心宣布口罩令松绑后，由师生自行决定是否戴口罩，尊重并包容彼此。

不过，校园内保健中心或公共运输工具（如校车、接驳车）则属指定场所，依规定应全程佩戴口罩。

而入校者有症状、年长或有免疫低下情形、或属人潮聚集处，则属指挥中心所列特殊情境，建议佩戴口罩。

但台湾教育部也给予学校弹性，学校考量教学需求，经与校内师生充分沟通取得共识后，可于具特殊性场域或授课有关相关需求时，自行决定采取佩戴口罩的措施；至于学校针对特定场域（如实验室、工作室或餐厨等）或部分课程（如餐饮实作课、生化实验课等），依其性质原本即订有应佩戴口罩的规定。

台湾去年12月1日起解禁室外口罩令，已同步放宽，老师讲课及演讲、运动、歌唱、音乐吹奏、舞蹈类之课程等，可不戴口罩，但下课时在室内则仍须戴口罩。指挥中心指挥官王必胜8日晚间说，今天（9日）指挥中心记者会将公布口罩令第二阶段放宽措施，但不会立刻实施、留有缓冲期。