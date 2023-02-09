香港派59人赴土耳其协助地震灾区搜救工作

土耳其南部靠近叙利亚边境地区星期一（2月6日）凌晨发生强烈地震。香港特区政府星期三（8日）晚派出约59人搜救队前往土耳其，协助当地的搜救活动。

据中新社报道，2月8日晚间，搜救队从香港国际机场出发，并举行授旗仪式。香港署理行政长官陈国基和保安局局长邓炳强到机场送行。

陈国基首先代表港府向这次地震中受难家属致以深切的慰问和哀悼。他透露，港府派出的这支搜救队，由一名总消防队长带队，有约59名队员，他们来自保安局、入境事务处、消防处和卫生署。

陈国基对搜救队员说，这次任务很重要，嘱咐他们抵达土耳其后要争分夺秒，利用自身专业及过往接受的训练，尽最大努力拯救生命。他也提醒队员们这次任务有一定危险性，要注意自身安全。

陈国基说，若有需要可派更多人员前往土耳其支援，他期待搜救队凯旋。

随后会见记者时，陈国基坦言为搜救队引以为傲，并向他们致以崇高的敬意和谢意。他认为，这次行动非常有意义，可发挥互助精神，拯救有需要的人民。

正在阿拉伯联合酋长国进行访问的香港特首李家超，8日在社交平台发文称，土耳其强烈地震造成严重伤亡，令人痛心。他感谢搜救队各成员体现专业精神，协助土耳其当局拯救生命。他为搜救队打气，并强调港府会全力支援搜救队一切所需，使他们能顺利完成救援工作。