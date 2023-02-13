中国侨联副主席：今年不宜开展港基本法23条立法和咨询

中国全国侨联副主席卢文瑞撰文提及，香港今年不宜展开《基本法》23条立法和咨询。

据《明报》报道，香港特区政府提交的今年度立法议程中并无《基本法》23条立法，特首李家超则表明希望今年或最迟明年完成立法。

也是中国和平统一促进会香港总会理事长的卢文瑞星期一（2月13日）在《明报》撰文列举四个理由，阐述香港为何今年不宜展开《基本法》23条立法和咨询。

卢文瑞说，关于23条立法，香港社会催促的声音不绝于耳。然而现在既不是要不要立法的问题，也不是必须在什么限期内完成立法的问题，而是如何在适当时候做得最好、对香港和国家最有利的问题。

他认为，香港今年度不止是23条立法不列入立法议程，连相关公众咨询也不宜展开，并列举四个理由，指明为何不可。

卢文瑞说，世界性的疫情消退，国内外通关复常，正是全面启动拼经济的关键时刻，香港需要急起直追，将失去的机会抢回来，这才是最迫切的任务，有争议的事理应暂时放下来。香港已有国安法“保底”，23条立法没有很大迫切性，可慢慢周详筹划。

卢文瑞提到，香港中联办新主任郑雁雄之前以中央驻港国安公署署长身份演讲时强调，必须充分明确保持香港的独特地位和优势既是香港利益更是国家利益，表达了中央政府对保持和发挥香港独特优势的高度重视及殷切期待。面对美国全方位打压遏制，香港在国家更高水平的对外开放格局中发挥联通世界的角色，自然更重要。在国家疫后全面启动多边外交的时候，香港最紧要的工作应是将优势和潜力最大化地释放出来，加强联通世界的功能，而不是急于分散精力启动23条立法应对争议。

他还写道，美国与民进党勾连，不断操弄“台湾牌”、推动“台独”，两岸和平面对严峻挑战。今年下半年，台湾将进入大选敏感时刻。香港如果在此时展开23条立法引发争议，极有可能让民进党又“捡到枪”，藉机抹黑“一国两制”，蛊惑台湾民众，骗取选票，捞取执政权继续搞“台独”，阻碍祖国和平统一进程。这是绝不能容许出现的局面。

他最后点出，世界正处于百年未有之大变局，俄乌战争爆发并持续发展，国际形势急剧变化，23条立法需时细心研判谋划相关立法，以适应新形势的需要。这也就是所谓“事缓则圆”，更加稳妥。