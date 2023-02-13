刘兆佳：香港应先搞好经济民生 无需急于完成23条立法

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，香港目前更迫切的是搞好经济和改善民生，无需急于在这一两年内完成《基本法》23条立法。

中国全国侨联副主席卢文瑞星期一（2月13日）在《明报》撰文列举四个理由，阐述香港为何今年不宜展开《基本法》23条立法和咨询。

刘兆佳接受网媒“香港01”访问时说，香港自身有更迫切的问题要解决，如疫情退却，香港与中国大陆通关后，如何搞好经济、改善民生。

他预计在《香港国安法》下，香港较难爆发大规模抗争或冲突，但看似平静的背后，实际暗涌处处，日常生活仍可见一些软对抗，尤其常见于年轻人之间、也可预期西方透过政治干预或扶植代言人的行动不会停止。

换言之威胁犹在，刘兆佳认为无法令软对抗完全消失，但至少让港府能先集中精力解决社会的深层次问题，推动长远发展策略，更适合目前大局，无必要在现阶段提出香港《基本法》23条立法挑起争端。他强调，立法是必须的，只是缓急次序的问题。

至于下半年的台湾总统大选是否为延迟23条立法考虑因素，刘兆佳说，按他近期观察，一些反共反华的宣传在台湾的效力下降，尤其去年美国时任众议院议长佩洛西访台后，引发台海的紧张局势，令台湾民众认清美国的不可靠，对他们的心理造成微妙影响，民进党想再借香港就23条立法做文章“拉票”未必有用。