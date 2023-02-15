中国官媒：多管齐下引导居民从超额储蓄向消费转化

对于中国居民储蓄率偏高的问题，官媒发表评论提出，要多管齐下引导居民从超额储蓄向消费转化。

《证券时报》星期三（2月15日）在头版发表文章称，近年来，中国居民存款增长较快，原因是多方面的。首先，中国居民长期以来有着较为强烈的储蓄习惯；其次，疫情带来的经济冲击，居民对流动性的偏好有所上升；第三，居民购房减少。

文章称，居民存款数据增加有利有弊。对个人而言，可以抵御未来不确定的风险，但因为货币只有在市场中有效流通才能更好带动经济增长，存在银行只会造成货币挤压，也反映出未来预期转弱、消费需求不足、投资意愿下降等问题。

文章写道，如何让居民从超额储蓄向消费转化，已成为当下中国经济工作重中之重。下一步应采取针对性措施，通过系列有效政策组合拳，稳定居民预期和信心，进一步提振居民消费和投资。

至于具体方法，文章提出，一方面是鼓励各地区增加消费券发放，另一方面是鼓励汽车消费并向更广的城镇农村市场下沉。此外，今年有关部门也可择机降低利率水平。这些措施均有利于促进超额储蓄向消费的转化。

文章最后写道，真正提振消费者信心的关键还是增收和保障民生。未来仍需进一步完善全覆盖的社会保障体系，更好地满足居民养老、就医、教育等方面的迫切需求，降低居民后顾之忧进而降低防御性储蓄意愿。

中国央行公布的今年1月份金融数据显示，当月居民存款增加6.2万亿元（人民币，约1.21万亿新元），创历史同期新高，同比多增7900亿元。

