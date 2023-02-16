中国商务部将两家对台军售美企列入不可靠实体清单

中国商务部星期四（2月16日）公布，从即日起将两家对台湾军售的美国军事企业列入不可靠实体清单。

据中国商务部网站消息，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，中方决定将参与对台湾军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠实体清单。

洛克希德·马丁公司和雷神导弹与防务公司将被禁止从事与中国有关的进出口活动和在中国境内新增投资，两家公司的高级管理人员也被禁止入境。这两家公司的高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格不获批并被取消。

另外，对这两家公司处以罚款金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。这两家公司应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。

此外，中国商务部发言人束珏婷16日在例行新闻发布会上，回应有报道指拜登政府将禁止美国企业对一些中国公司进行投资的提问时说，一国政府通过行政手段干涉企业正常商业决策，这种做法破坏市场规则和国际经贸秩序，损害企业和投资者利益，不利于中美两国，不利于整个世界。

束珏婷说，2022年，中国实际使用外资金额12326.8亿元人民币（约2398.55亿新元），同比增长6.3%，主要来源地投资普遍增长。中国开放的大门将越开越大。将持续建设市场化、法治化、国际化营商环境，欢迎包括美国企业在内的各国企业在华投资兴业，共享发展红利。