经济学家：中国居民超额储蓄释放速度取决于信心

中国央行最新公布今年1月份金融数据，当月人民币存款增加6.87万亿元（人民币，下同，约1.34万亿新元）。对此，有经济学家认为，今年居民超额储蓄的释放速度，取决于信心和经济修复的速度。

据新华社报道，中国央行《2022年第四季度城镇储户问卷调查报告》显示，居民储蓄热情高涨，去年四季度倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，这一比例为有统计以来的最高值。

中信证券首席经济学家明明分析说，居民超额储蓄主要来源于三个方面，一是经济大环境不景气和散点疫情频发下居民消费不振，预防性储蓄高增，二是地产风险扩散后居民购房意愿低迷，相关资金回流至银行表内，三是2022年底银行理财的赎回潮导致大量低风险偏好的理财资金回归储蓄。

长江证券研究报告则认为，从流量视角看，基于居民可支配收入和消费支出测算超额储蓄，结果显示2020年至2022年累计规模为1.1万亿元，因疫情所导致的预防性储蓄或主要集中在2020年。

瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛预计，2023年释放的超额储蓄或达5000亿元至6000亿元。今年超额储蓄的释放速度，取决于信心和经济修复的速度。若政府有一定补贴，经济修复较快、增速较高，老百姓的信心也会恢复较快，超额储蓄就会较快较多地释放一部分，今年的储蓄率会明显下降。

浙商证券首席经济学家李超认为，2023年居民存款搬家，将分流至实体部门及资本市场，其中，部分“被动储蓄”将随疫情形势改善而逐步释放，主要体现为居民消费及购房活动的回暖。

至于目前累积的居民超额储蓄能否回归银行理财，明明认为，结合中国广义理财市场的历史经验和海外情况，能否回归取决于多方面因素，例如，储蓄可能流向消费和不动产投资的规模，银行理财对标其他类型产品对不同风险偏好居民储蓄的性价比优势，银行理财及债券市场是否存在增长机会等。

明明说：“结合上述因素，我们预计2023年上半年银行理财规模可能维持低位震荡，而下半年伴随机构理财冲量节奏发力和债市走强机会，年中将是关键拐点，银行理财市场在2023年下半年或将迎来修复，整体规模有望恢复至2022年年中水平。”

