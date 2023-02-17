中国商务部回应制裁美企涉无人气艇：正常执法行为

中国商务部星期四（2月16日）公布，从即日起将两家对台湾军售的美国军事企业列入不可靠实体清单，并在星期五（17日）回应提问时称，中方是依法采取正常执法行为。

据中国商务部网站消息，针对中国商务部此时宣布对美国企业实施制裁，是否与无人飞艇事件有关的提问，中国商务部新闻发言人说，近年来，洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）不顾中方强烈反对，屡次对台实施军售，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整。

中国商务部称，中方根据《对外贸易法》《国家安全法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单并采取相应措施，是依法采取的正常执法行为。

对于中方首次使用不可靠实体清单对两家对台军售企业实施制裁处于什么考虑，中国商务部新闻发言人说，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益，绝不容许任何外部干涉。一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。

发言人称，近年来，洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司不顾中方强烈反对，屡次对台销售导弹、战斗机等进攻性武器，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏台海和平稳定。中方对严重损害中国主权、安全、发展利益的实体，依法追究其不法责任。

至于不可靠实体清单的启用是否意味着中国对外资的态度有所转变，中国商务部新闻发言人说，《不可靠实体清单规定》的适用范围是严格限定的，针对的是极个别违法的外国实体，不会随意扩大范围，广大外商投资企业没有必要担心。

发言人说，中国政府坚定不移推进高水平对外开放，坚定维护多边贸易体制，坚定维护各类市场主体合法权益。中共二十大和中央经济工作会议都明确提出要更大力度吸引和利用外资，中国政府将以更大力度欢迎世界各国企业来华投资兴业，以更大力度建设市场化、法治化、国际化的营商环境。

发言人还说，中方做法符合世贸组织规则。中方始终支持以世贸组织为代表的多边贸易体制，支持自由贸易，推动世界经济贸易健康发展。