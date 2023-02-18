中国产冠病口服药“民得维”开出首张处方

中国国产冠病口服药——氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维®）星期五（2月17日）在复旦大学附属浦东医院开出首张处方，标志着这一沪研沪产冠病口服药正式在中国投入临床使用，为中国冠病患者带来治疗新选择。

根据澎湃新闻报道，民得维®由中科院上海药物所、浦东创新药企业——君实生物等单位联合研发，于今年1月28日获得中国药品监督管理局附条件批准用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。得益于上海试点实施的药品上市许可持有人制度（MAH），这一“张江研发+上海制造”的科技成果获批仅19天后，率先在浦东开花落地，惠及患者。

作为一款新型口服核苷类抗病毒药物，民得维®能够以核苷三磷酸形式非共价结合到冠病病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的活性中心，直接抑制病毒RdRp的活性，阻断病毒的复制，从而发挥抗病毒的作用。临床前研究显示，民得维®对包括奥密克戎在内的冠病病毒原始株和突变株表现出显著的抗病毒作用，且无遗传毒性。

据悉，民得维®首发报价为每盒/每疗程795元（人民币，下同，约154新元），按照中国相关政策要求，该药品临时性纳入基本医保基金支付范围。患者按照不同的参保人群、按照年龄段，在不同级别的医院报销比例不同。患者仅需承担医保报销后的个人自付部分，如果按个人自付10％计算，仅需不到100元。



据了解，民得维®一个疗程为期5天，每隔12小时服用一次，空腹或餐后服用均可。目前，首批民得维®已进入浦东新区等多家医疗机构，并正式向全国供药。

