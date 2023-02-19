美官员认为中国或在俄乌战争中向俄提供非致命军事援助

美国媒体报道，美国官员认为，中国可能在俄乌战争中，向俄罗斯提供非致命性军事援助。美国政府也担心，中国会考虑向俄国提供致命性援助。

据美国全国广播公司星期天（2月19日）报道，知情人士称，中国协助俄罗斯的方式也包括散播关于战争的俄国虚假信息，以及俄罗斯所做出的解释，但中国提供的非致命性军事援助，对俄军而言是更切实的援助。

消息人士称，非致命性军事援助可能包含俄军在春季发动攻势时所需要的制服、防弹衣等装备。

美国国家安全委员会发言人拒绝就此事置评。

知情人士说：“我们已经明确表达了我们对致命性援助的担忧。我们还没有看到他们越过那条线，但我们不认为他们已经不再考虑这么做。”

消息人士称，美国在慕尼黑安全会议和其他地方，与盟友和合作伙伴进行磋商，并告诉他们有关中国可能向俄国提供支持的信息。

彭博社上个月25日引述消息人士报道，美国向中国政府展示证据，显示部分中国国有企业可能在俄乌战争中，为俄罗斯提供援助。

中国外交部30日做出回应时指美国是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌输送重型武器和攻击性武器，美国不反思自身所作所为，反而对中国无端猜忌、横加指责。

美国全国广播公司报道，美国官员现在称，对俄援助来自中国政府。

这些官员们说，目前不清楚这项援助是否违反制裁措施，也不清楚美国是否就非致命性援助，对中国实施新制裁措施。熟悉美国政府思维的消息人士称，美国将毫不犹豫地针对违反制裁措施者采取行动。