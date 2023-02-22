台军据报将首次派营级单位赴美交流

台湾媒体报道，台湾军方将首次以“营级”规模赴美交流，有台湾学者认为，联兵营赴美训练可提升训练强度并汲取他国战术战法，更代表台美军事交流大幅提升。

综合台湾《自由时报》及中央社报道，台湾国防部近年持续强化与美军事交流事项，有知情人士称，相较于过去台军以排级、连级单位赴美受训，已改制为联兵旅的陆军333旅、542旅，预计于今年下半年派营级单位赴美交流。

这两个联兵旅分别为驻守北台湾的542旅，以及驻防南台湾的333旅，原本都是装步、机步单位，但已于2019年起重新编组为联兵旅，让每个所属营级单位皆有独立作战能力，也能透过联络官，联系海、空、陆军航特部直升机部队支援作战。

报道称，由于考量台湾外交处境，台美军事交流多低调秘而不宣，台湾军方对于交流内容、规模、部队等细节也未多做评论。

台湾陆军司令部对此仅称，各项涉外军事交流均依规划办理，相关细节援例不予评论。

淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑受访时说，观察俄乌战争可发现，美国不一定会以实际兵力投入，但可能会提供许多电讯情报以辅助作战，所以台军基本要有能力去接收美方电子情报，事前接受训练及系统整合显得相当重要。

中华战略前瞻协会研究员揭仲表示，联兵营在换装先进自动化指挥系统（C4ISR）并配备无人机后，在机动力、侦察监视范围与火力支援范围等，都比传统步兵营与战车营大幅提升，也需要更大的训练空间与更专业的训练场地。

揭仲认为，台湾地狭人稠，能让联兵营实施营作战演练的场地有限，无论是野外机动攻防或城镇作战等方面均不充足，赴美移地训练不仅可获得更广阔、更专业的训练空间落实相关营战术训练，也能汲取美军在各地的实战经验，提升联兵营的作战能力与战术。