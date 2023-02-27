入境马耳他中国大陆人士即日起无需提交抵境前检测阴性证明

入境马耳他中国大陆人士，从即日起无需提交抵境前检测阴性证明。

据中国驻马耳他大使馆网站消息，2023年2月23日，马耳他卫生部公共卫生总监发布行政令，宣布自星期一（2月27日）起取消针对中国大陆入境人员的防疫特殊要求。

据此，自2023年2月27日起，自中国大陆出发前往马耳他，航空公司将不再要求出具抵马前48小时内抗原检测阴性证明或72小时内核酸检测阴性证明。

据路透社报道，欧盟轮值主席国瑞典说，欧盟27个成员国的卫生专家2月16日同意，在2月底解除对来自中国旅客离境前提交核酸检测阴性证明的规定。欧盟也将在3月中旬停止对自中国入境旅客进行的抽样检测。

中国取消动态清零政策后，冠病感染数激增，欧盟担心来自中国的旅客会带来新的冠病变种病毒。因此，在今年1月8日中国全面重开边境前，欧盟成员国在1月4日同意对来自中国旅客进行抵境前后的抽样检测。

部分欧盟国家如法国和意大利，还对从中国出发的旅客实施强制冠病检测和病毒排序措施。意大利在1月底已放宽对自华入境旅客的限制措施。

据法国驻香港和澳门领事馆消息，法国在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅抵法当天（2月16日），取消对来自中国旅客的入境限制措施。自中国飞往法国的11岁及以上旅客，不再需要在登机前提供48小时核酸阴性证明或填写健康申报表。王毅对此表示欢迎，强调此举有利于促进两国人员往来与交流合作。

此外，日本、韩国和新加坡等国也在最近几周放松了对来自中国旅客的防疫限制。韩国政府2月22日决定，从3月1日起解除针对自中国入境人员的冠病落地检测措施，以及自华航班统一降落仁川国际机场的限制措施。