日本3月1日起对自华入境旅客改为随机抽查

日本将从星期三（3月1日）零时起放宽从中国入境旅客的防疫措施，改为随机抽样检查。

据日本TBS新闻网星期一（2月27日）报道，日本政府决定从3月1日起，放宽对来自中国的旅客入境措施。

目前，来自中国的旅客必须出示检测阴性证明，并在入境时接受检查。

据多位政府官员称，日本政府已决定放宽此项措施，将入境检查改为随机抽查，各项措施今后将分阶段放宽。

此外，来自澳门和香港的旅客将不再需要接受检测或提供检测阴性证明。

日本政府官员说，当局以中国疫情趋缓为由决定放宽上述防疫措施，但有关措施的实施相信也有助于改善日中关系。

韩国政府在上星期三（2月22日）决定，从3月1日起解除针对自中国入境人员的冠病落地检测措施，以及自华航班统一降落仁川国际机场的限制措施。

韩国自1月2日起要求自华入境人员入境后接受冠病核酸检测，并暂停签发中国公民赴韩短期签证，同月5日起还要求在登机前提交行前48小时内核酸检测阴性证明或行前24小时内医疗机构开具的抗原检测阴性证明。之后，韩国将自华入境人员行前检和落地检、航班降落限制措施延长至2月28日。

随着中国境内冠病疫情趋稳，没有发现新变异株感染病例，韩国政府从2月11日起恢复向中国公民发放赴韩短期签证，并决定到2月底将往返韩中的航班数量增至每周80班，3月起增至每周100班。