苏州爱猫人士拘禁殴打虐猫者 官方通报：涉嫌违法被调查

针对网传“苏州动物保护组织拘禁猫贩，并暴力殴打、强令下跪”等，中国苏州市吴中区通报称多人涉嫌违法，已展开调查。

据上游新闻星期一（2月27日）报道，名为“亚洲动保之声”的微博博主星期六（2月25日）发文称，“苏州小动保组织成功拘禁一名猫贩”，并且对其“采用扭胳膊、扇脸、砸头、踹肚子”等暴力行为的“审讯工作取得了阶段性的成果”。

博文附带的多段视频显示，一名男子被多人钳住手臂，要求其跪在地上供出同伙。男子随后被带到一处疑似仓库的空场，一名女子让该男子自扇耳光。

视频中，男子嘴角流血，面部有淤青，还有人称，该男子脸上被抹了粪便。

视频被大量转发后，有网民称该男子此前曾经虐待20多只猫。

针对网传截图中提到的苏州小动保组织，有网民质疑是苏州市小动物保护协会。

苏州市小动物保护协会星期天（2月26日）对事件予以否认，表示完全不知情，协会也在协助调查。

据澎湃新闻报道，苏州市吴中区星期三（3月1日）通过官方微信公众号发布通报称，吴中区对事件高度重视，事发后组成联合调查组，开展相关调查工作。

据通报，李某（男、公司职员、非猫贩）近期多次以领养为名将获取的猫虐杀，并在网上发布虐猫视频、发表挑衅言论，引发部分爱猫人士不满。

外地网民牟某某通过李某发布的视频了解到其将于近期在苏州市吴中区某商业广场领养幼猫，遂通过网络召集爱猫人士赵某某、李某（女）、史某某、秦某某、张某、支某某等六人（均非苏州小动物保护志愿者协会成员）从多地赶赴苏州，并于星期六（2月25日）下午在某商业广场将李某围堵。

通报称，牟某某、赵某某、李某（女）、张某等四人对李某实施人身控制、打耳光、脚踹、侮辱等行为，后将现场视频发到互联网上引发关注。

目前，吴中警方已对李某和牟某某等人涉嫌违法犯罪行为开展调查，将依法进行处理。