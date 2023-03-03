知情人士：俄最大矿业公司之一以人民币计价向中国出售镍

俄罗斯最大的矿业公司之一诺里尔斯克镍业，正在按照上海期货交易所（SHFE）的价格以人民币计价销售部分金属。这表明俄罗斯对乌克兰的入侵正推动全球大宗商品流动的重新布局，并将更大的权力移交至中国。

彭博社引述知情人士透露，诺里尔斯克镍业今年已经通过综合运用伦敦金属交易所（LME）和SHFE的定价向中国出售了一些现货金属。知情人士称，按照SHFE的定价交易的货物是以人民币支付的。

这一转变正值一些欧洲买家避免购买俄罗斯大宗商品之际。诺里尔斯克镍业占了全球镍供应约7%。

上述知情人士说，诺里尔斯克镍业的中国客户也在推动将长期合约与SHFE的价格挂钩。他们表示，有关长期合约的谈判仍在进行中，不过也可能涉及综合运用LME和SHFE的定价。

中国作为全球最大的大宗商品消费国，长期以来一直在推动对定价拥有更大的控制权。不过，绝大多数全球大宗商品贸易仍基于以美元计价的全球基准价格。

其中一位知情人士称，转而使用SHFE定价是前段时间由中国提出的，因认为该价格基准比LME更为稳定。

自去年3月以来，LME的镍合约一直受到剧烈的价格波动和交易量下滑的影响。当时大规模的逼空交易导致LME暂停了为期一周的镍交易。