中国网络舆论对韩国放宽防疫要求反应不一

韩国星期三（3月8日）宣布进一步放宽对中国入境旅客的防疫要求后，中国网络马上掀起讨论，相关话题登上微博热搜榜。有网民感到兴奋，因为去韩国旅行再也“不那么麻烦”，但也有网民表示不屑一顾，认为韩国早前对中国旅客实施的入境检疫要求，“已严重伤害中国人民的感情”。

据韩联社报道，韩国将从星期六（11日）起解除针对自华入境人员的防疫限制措施。由此，自华入境人员无需提交行前核酸检测阴性证明和填写检疫信息输入系统（Q-CODE）。

韩国中央灾难安全对策本部说，中国境内的冠病疫情在春节过后仍然保持总体平稳，国内外对中国确诊病例进行基因分析的结果显示没有出现新变异，因此做出上述决定。韩国上星期三（1日）已解除对自华入境人员的落地检要求。

这项消息星期三早上公布后，迅速在中国社交媒体引起关注，相关话题“韩国取消对自中国入境人员核酸证明要求”也登上微博热搜榜。截止下午2时40分，阅读次数已超过1.3亿次。

有微博网民说：“太好了，去韩国终于不那么麻烦了，快去快去！”但也有不少网民认为“不稀罕”，“依然没有吸引力”，还有人写道：“非必要就别去了，都长点记性！”“中国人要再硬气一点，就是不去！”“别忘了，韩国之前是怎么伤害中国人的感情！”

中国官方去年12月底宣布从今年1月8日起大幅松绑边境防疫措施，但中国国内疫情大规模暴发引发不少国家和地区担忧。12月下旬以来，美国、日本、意大利、印度等多国相继针对中国游客出台相应管控措施。

韩国也从1月2日起强制从中国大陆入境的旅客出示行前核酸阴性证明，并接受落地检，同时暂停发放中国公民赴韩短期签证。