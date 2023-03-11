中国军事专家：山东舰将远航或与辽宁舰“双舰合璧”

中国央视3月9日（星期四）在报道中引用山东舰一名舰员的话称，“在不久的将来，我们将与辽宁舰编队共赴远海深蓝。”中国军事专家星期五（10日）对此表示，山东舰已经具备远海训练条件，在不久的未来，将会出岛链，前往太平洋。同时，山东舰和辽宁舰可能会双舰合璧，展开双航母编队训练，这将更有利于维护国家主权、安全和发展利益。

央视《军事报道》在星期四的报道中提到，去年山东舰通过层层考验，如期完成既定作战能力目标，取得了战备训练的“通行证”。报道还引用海军山东舰某部门副部长戴建方的话说，“随着经历检验的战法战术越来越多，我们挺进深蓝的底气也越来越足了。”据戴建方介绍，航空保障能力是航空母舰最核心的作战能力，山东舰“从单波次最大出动量的提升，到单位时间内最大出动量的突破，不仅仅是数字的变化，也是战斗力的提升，更是我们中国航母人不断突破自我，超越自我的艰辛探索和跋涉。”

据报道称，辽宁舰的发展是十年磨一“舰”，山东舰的跨越则驶入了快车道。2012年和2019年，两艘航母先后加入人民海军战斗序列，在海天之间，展开了一场航母版的“比、学、赶、帮、超”。

根据《环球时报》报道，中国军事专家宋忠平接受采访时说，在航母上，包括舰载机飞行员在内的各个岗位都需要按照大纲所规定的训练课目展开训练，层层考核，持证上岗。一旦按规定完成训练、考核，持证上岗，这表示航空母舰上全部舰员都具备了战备训练的“通行证”；与此同时，各岗位在单独考核的基础上进行联训，形成整个航母战斗“通行证”。

宋忠平说，无论是哪条航空母舰，都一定会走出近海、近岸走向远海、远洋，远海大洋才是航空母舰的用武之地。“从央视报道的信息来看，山东舰在不久的未来将会出岛链，前往太平洋，甚至印度洋。尤其值得注意的一个关键信息是，山东舰和辽宁舰可能会双舰合璧，打造双航母战斗群的战斗力和保障力，这是非常重要的一个信息。”

他认为，如果两艘航空母舰联合开展训练，会达到“1＋1大于2”的效果，这会让中国的航母战斗群的战斗力、保障力更强，对维护国家主权、安全和发展利益带来更大的帮助。

首艘中国产航母山东舰于2019年12月17日入列，迄今为止，公开报道中未见山东舰出岛链赴西太平洋训练。相较而言，首艘航母辽宁舰于2012年9月25日入列，四年多之后的2016年12月24日，辽宁舰编队首次赴西太平洋海域开展远海训练。

