习近平下星期一访俄与普京会晤

中国国家主席习近平将从下星期一（3月20日）起访问俄罗斯，届时将与俄罗斯总统普京会晤。

中国外交部发言人华春莹星期五（17日）通过外交部官网宣布，应普京邀请，习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。

中国外交部也在例行记者会上介绍，习近平将同普京就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，促进两国战略协作与务实合作，为双边关系发展注入新的动力。

外交部发言人汪文斌在例行记者会上强调，习近平此次访俄将是一次友谊、合作、和平之旅，并说中国将秉持在乌克兰危机问题上的客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。

汪文斌说，习近平此次访俄是为了和平而去，并强调中国在乌克兰问题上始终站在和平一边、对话一边。“我们始终认为，政治对话是解决冲突争端的唯一出路，拱火递刀、单边制裁、极限施压只会激化矛盾、加剧紧张，不符合世界上大多数国家的利益和期待。”

他强调，中国将秉持在乌克兰危机等国际地区热点问题上的客观公正立场，继续为政治解决危机发挥建设性作用。

汪文斌也说，在军品出口方面，中国一向采取慎重负责态度。中国也一贯反对没有国际法依据，未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖，“中方的立场和做法一以贯之，同一些国家在军售问题上搞双重标准，在乌克兰危机中拱火浇油的做法形成了鲜明对照”。

美国《华尔街日报》早前引述消息人士报道，习近平与普京会晤后，下来可能以线上方式再与乌克兰总统泽连斯基会谈。

消息人士称，如果中乌元首会谈，显示北京尝试参与斡旋，在结束俄乌战争方面扮演更积极的角色。

美国白宫就《华尔街日报》的报道回应称，中乌元首举行会谈将是好事，白宫也呼吁北京不要在俄乌冲突中采取偏袒俄罗斯的立场、提出“只反映俄罗斯观点”的解决方案。

中国外交部上个月在俄乌战争爆发一周年之际，发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，内容包括尊重各国主权和领土完整、停火止战、启动和谈、反对使用或威胁使用核武器。

中国外长秦刚星期四（16日）同乌克兰外长库列巴通电话时，也呼吁乌俄两国为对话谈判保留希望。