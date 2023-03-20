习近平：中国立场文件体现国际社会在乌克兰问题上最大公约数

中国国家主席习近平星期一（3月20日）在俄罗斯媒体发表署名文章，强调中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，体现了国际社会在乌克兰危机问题上的最大公约数。

据新华社报道，习近平写道，这份文件吸纳了各方合理关切，体现了国际社会在乌克兰危机问题上的最大公约数，为缓解危机外溢、推动政治解决发挥了建设性作用。

习近平说：“复杂问题没有简单解决办法。我们相信，只要各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持平等、理性、务实对话协商，就一定能找到解决乌克兰危机的合理途径，找到实现世界持久和平、普遍安全的光明大道。”

他也说：“我相继提出多项主张，包括应该遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国合理安全关切，支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，确保全球产业链供应链稳定等，成为中方处理乌克兰危机的根本遵循。”

他强调，他即将对俄罗斯的访问，是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。“我期待同普京总统一道，共同擘画未来一个时期中俄全面战略协作伙伴关系发展新愿景、新蓝图、新举措。”

习近平也说，世界上不存在高人一等的国家，不存在放之四海而皆准的国家治理模式，不存在由某个国家说了算的国际秩序。

习近平将从3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。这是习近平本月连任中国国家主席后首次外访，也是习近平第九次以中国国家主席身份到访俄罗斯。