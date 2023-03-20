中国外交部：国际刑事法院应避免政治化和双重标准

针对海牙国际刑事法院（ICC）日前向俄罗斯总统普京发出逮捕令，中国外交部指该法院应尊重国家元首依据国际法享有的管辖豁免，避免政治化和双重标准。

中国外交部发言人汪文斌星期一（3月20日）在例行记者会回答记者提问时说，国际刑事法院应秉持客观公正立场，尊重国家元首依据国际法享有的管辖豁免，应依法审慎行使职权，善意解释和适用国际法，避免政治化和双重标准。

汪文斌指出说，中方一贯主张对话谈判是解决乌克兰危机的根本出路，国际社会应为乌克兰危机和平解决，发挥建设性作用，多做有利于劝和促谈、缓和降温和调解纷争的事。

据报道，国际刑事法院星期五（3月17日）向普京发出逮捕令，指控他必须对俄罗斯军队在乌克兰犯下的战争罪负责。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五驳斥说，国际刑事法院对普京发出逮捕令“离谱且不可接受”。

国际刑事法院主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。它是根据《罗马规约》（Rome Statute）向普京发出逮捕令。俄罗斯和中国不是《罗马规约》的签署国。

在这之际，中国国家主席习近平主席从星期一起对俄罗斯进行国事访问。汪文斌强调，习近平此访是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。