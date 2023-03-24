中国驻缅大使会见缅副总理 盼大力打击跨境非法活动

中国驻缅甸大使陈海希望缅甸高度重视跨境非法活动的严重性和危害性，加大力度打击相关活动。

据中国驻缅甸大使馆官网消息，中国驻缅甸大使陈海星期四（3月23日）在内比都会见缅甸副总理兼内政部长梭突，希望双方就加大力度打击网络诈骗、赌博等非法跨境犯罪活动进行会商。

陈海指出，网络诈骗、赌博等非法跨境犯罪活动损害人民群众利益和安全，破坏社会稳定和秩序，影响中缅交流与合作。近来发生的多起中方人员越境来缅事件背后都有缅甸境内网络诈骗、赌博等非法活动的背景。希望缅方高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动，为中缅友好合作创造清朗环境。

梭突说，缅方深知网络诈骗、赌博等非法活动的危害，高度重视中方多次表明的立场，业已加大力度开展打击。针对近来相关非法活动在缅境内持续，缅方愿同中国等相关邻国形成合力，坚决打击、切实遏制，共同维护中缅两国友好合作和人民生命财产安全。

另据极目新闻报道，安徽合肥部分学校的学生上星期五（17日）收到教师信息说，某派出所辖区内四名职业学校学生在实习期间受上述谎言诱惑，自云南西双版纳偷越中国国境。经过合肥新站区公安与云南西双版纳警方核查，确定四人已前往缅甸，目前已失联。