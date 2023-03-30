中国国防部：中国军队愿与俄军深化军事互信

中国官方重申，中俄两国关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，并强调中国军队愿与俄军深化军事互信。

据“国防部发布”微信公众号发布的信息，中国国防部新闻发言人谭克非星期四（3月30日）在记者会上说：“中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越该种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。”

谭克非强调，中国军队愿与俄军共同努力，进一步加强战略沟通协调，定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，加强包括现有机制下两军各项交流合作，进一步深化军事互信，携手践行全球安全倡议，共同捍卫国际公平正义，为维护国际和地区安全稳定、服务构建人类命运共同体不断作出新的贡献。

中国海军本月较早前与俄罗斯、伊朗海军举行海上联合军事演习。中俄海军也在上个月与南非海军举行海上联合演习。

中国国防部在星期四的记者会上说，中伊俄海军演习提升了三国海军共同遂行海上多样化军事任务能力。

中俄两国元首也在本月较早前于俄罗斯首都莫斯科签署联合声明，强调双方将定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，加强包括现有双边机制下两军各项交流合作，进一步深化军事互信。

中国国防部也批评美英澳三国的三方安全伙伴关系可能会诱发军备竞赛，加剧地区紧张局势。谭克非说，三国核潜艇合作存在核技术及核原料扩散巨大风险，并冲击国际核不扩散体系。

谭克非也说：“‘潘多拉盒子’一旦打开，区域战略平衡将被打破，地区国家安全将受到严重威胁，可能引发新一轮军备竞赛。”