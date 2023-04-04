亚开行上调中国今年经济增长预测至5%

亚洲开发银行最新报告显示，中国将成为今年亚太地区经济发展的主要引擎，亚开行将中国今年的经济增长预测上调至5%。

根据亚洲开发银行星期二（4月4日）《亚洲发展展望》报告，随着消费、旅游和投资持续恢复，亚太地区发展中经济体今年将实现快速发展，中国将成为亚太地区经济发展的主要引擎。

报告指出，包括中国在内的亚洲发展中经济体今年经济增长预测由去年12月时的4.6%，调升至4.8%，预料2024年经济增长也达4.8%。不过，亚开行指全球银行业动荡带来的风险可能会对前景构成压力。

亚开行在报告中说，将今年年中国经济增长预测上调0.7个百分点至5%，2024年则预测增长4.5%；东南亚地区今年总体经济增长预期为4.7%，2024年为5%。此外，地区的总体通胀率会逐步下降到疫情前的水平，预测今年亚洲发展中经济体的通胀率为4.2%，2024年为3.3%。

亚开行称，促进今明两年经济增长强劲复苏的主要原因是部分地区旅游业得以恢复、汇款和转账需求强劲，中国的开放将进一步促进旅游业和贸易发展。

亚洲开发银行是一个致力于促进亚洲及太平洋地区发展中成员经济和社会发展的区域性政府间金融机构，创建于1966年11月，总部设在菲律宾马尼拉。中国于1986年3月10日加入亚开行。