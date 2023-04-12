中国多地中小银行下调存款利率

河南、湖北等地多家中小银行4月份以来相继发布关于调整存款挂牌利率的公告，下调部分定期存款挂牌利率。

据《证券日报》4月12日报道，河南新县农村商业银行官方公众号消息，自4月8日起，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款利率分别调至1.9%、2.4%、2.85%。记者从该行工作人员处了解到，本次调整前，上述三期限定存挂牌利率分别为2.25、2.7%、3.3%。

焦作解放农村商业银行也发布公告称，自4月8日起，调整一年期、二年期、三年期定期存款挂牌利率，分别调至1.9%、2.4%、2.85%，其他期限利率不变。而近半年内，该行已调整过两次存款挂牌利率。

另据《时代周报》报道，记者梳理发现，湖北等地部分农商行也下调了存款利率，包括湖北武穴农商行、湖北黄梅农商行、湖北罗田农商行等。

中小银行下调存款利率，与净息差收窄、压缩负债成本等原因有关。中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》采访时指出，在金融支持实体经济的背景下，贷款利率显著下行，然而银行的负债成本保持相对刚性，息差持续压缩，加大了经营压力，因此需要下调存款利率，降低负债成本。

就未来银行存款利率的趋势，明明认为，目前中小银行存款利率仍有调降空间。去年，经济回落和资本市场波动导致居民预防性储蓄持续扩张，而企业融资需求则有所回落，银行部门积累了大量的超额储蓄，体现为存贷款同比增速差持续走高。今年以来，经济复苏推动社会融资需求逐步回暖，上半年银行信贷投放压力或有所上升，但考虑到目前银行负债端储备较为充足，维持高息揽储的必要性不强，这为存款利率的潜在调降提供了空间。