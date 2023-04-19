美国防部高官警告中国军力威胁风险增加

美国高层国防官员向国会警告中国军事力量日益增加的风险，并强调美国需加快开发高超音速武器。

据彭博社星期三（4月19日）报道，美军印太司令部司令、海军上将阿奎利诺（John Aquilino）星期二（18日）说，美国需要“更快地”开发并部署能够低空高速机动飞行并避开雷达探测的高超音速武器。

阿奎利诺对众议院军事委员会说，中国军力持续实现并展示出的速度与先进的能力让他感到担忧。

他呼吁美国加速研发和部署高超音速武器，“具体就这条路而言，我们可以走得更快。”

国防部印太安全事务首席副助理部长罗耶尔（Jedidiah Royal）说，中国正致力于“显著且迅速地扩张”核力量，并在生物技术等领域推动“快速技术变革”。他指出，“这些技术可以被应用于生物和化学武器等目的。”

关于中国行为构成风险的证据，罗耶尔例举了中国飞机和海上船舶对美国和盟友军事资产进行“危险拦截”，以及北京的高空气球侦察行动。

他说，北京方面“对支撑稳定国防关系的重要沟通渠道缺乏兴趣”。

他也提及在美国于2月击落进入美国领空的疑似中国间谍气球后，中国国防部长拒绝与美国防部长奥斯汀通话。

一位国防部高级官员也称，中国军方领导层多次拒绝了奥斯汀以及参谋长联席会议主席米利提出的通话要求。