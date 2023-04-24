中国驻欧盟使团团长：不应将中欧关系与乌克兰问题捆绑

中国驻欧盟使团团长傅聪强调，不应将中欧关系与乌克兰问题捆绑，并说中俄合作是无上限的，中欧同样如此。

傅聪在中国澎湃新闻星期一（4月24日）刊登的专访中说，中欧关系是多面向的，不是单一议题的，中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方，不应将中欧关系与乌克兰问题捆绑。

傅聪强调，中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，中国也是这场危机的受害者，在乌克兰危机上指责中国完全站不住脚。中国将继续为停火止战、缓解危机、恢复和平发挥建设性作用，期待着其他国家也朝这一方向共同努力。

他说：“欧方不应透过乌克兰危机的棱镜看待中欧关系，更不能以牺牲中欧关系和中国利益为代价发展对美关系。”

傅聪认为，沙特阿拉伯与伊朗两国和解，对解决包括乌克兰危机在内的其他国际热点问题具有重要借鉴意义。他说：“在乌克兰危机上，要鼓励和支持一切有利于缓和局势的努力，但也看到，一些国家仍然不断拱火递刀，同时从中牟利、大发战争财，这显然无助于危机解决。”

傅聪说，中国支持欧方从自身根本和长远利益出发，推动尽快重启和谈，兼顾各方合理关切，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

至于中俄关系，傅聪说：“我们也始终认为，各国友谊与合作是无止尽的，不应该人为设限。中俄合作是‘无上限’的，中欧同样如此”。

傅聪认为，作为国际舞台上的一支重要力量，欧洲保持独立自主才能行稳致远，中欧关系具有全球影响和世界意义，值得双方努力维护好、发展好。双方还要以建设性态度加强沟通协商，妥善管控分歧。

他也说，举办新一次中欧领导人会晤是今年中欧双方最重要的政治议程，目前双方正加紧对接，积极推进各项筹备工作。