台军事学者分析解放军无人机绕台为扩大武力展示效果

对于中国大陆解放军过去24小时派出一架TB-001无人机近乎环绕台湾飞行，台湾的国家政策研究基金会副研究员揭仲认为，此举目的除验证和展示这一型无人机的海上长距离飞行能力，应该也想借此近年相对罕见的飞行路径，扩大武力展示的效果。

据菱传媒星期五（4月28日）报道，揭仲指出，在台湾国防部自2020年9月17日起，逐日公布大陆军机侵扰台湾周边空域的动态后，大陆军方已很少派遣传统军机绕台。这次TB-001无人机的绕台，虽然严格来说并非是大陆军方无人机首次绕台，但应该是首次派遣无人机全程于台防空识别区内实施绕台飞行。

揭仲说，更重要的是，大陆军方很可能在演练日后武力犯台时，派遣兼具侦察与攻击能力的TB-001无人机，针对台军战力保存区执行下列任务：第一，在犯台前夕对台湾东部陆地与海面进行侦察，确认台军的相关部署；第二，在开战后派无人机搭配北斗卫星导航系统，获取台湾东部陆地与海面之台军目标的精确位置，并透过机上的卫星通讯保密数据链路，即时传递给在西太平洋战术位置就位的大陆军航舰战斗群，或大陆空军的打击机群，让后两者对台军在东部进行战力保存的海空兵力，或重要设施发动远距打击。

揭仲也说，大陆海军山东舰日前实施服役后首次西太平洋远航训练时，曾于4月9日及10日大陆军方针对台湾的“联合利剑演习”期间，自台湾东方的西太平洋海域，分别派出四架次及15架次歼-15战斗机，飞抵台防空识别区东南角，模拟攻击台湾东部军队的战力保存区；而在山东舰甫结束西太平洋远航训练后不久，大陆军方就派出TB-001无人机模拟实施对整个台湾东面的侦察飞行，颇有相互呼应的意味。

除在星期四（27日）上午6时至星期五（28日）上午6时派出一架TB-001无人机近乎环绕台湾飞行外，大陆解放军还派出38架次军机，其中19架次逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南、东南及东北空域，以及六艘次军舰，持续在台海周边活动。