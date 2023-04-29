香港疫情回温 医卫局长卢宠茂：不需重启口罩令

近期香港冠病疫情有升温趋势，医务卫生局长卢宠茂称，近期冠病检测阳性率上升四倍，且新变种病毒大角星感染率也在上升，但仍不需要重新实施社交距离措施和口罩令。

据香港《星岛日报》报道，卢宠茂星期六（4月29日）出席电视节目时说，目前各项冠病监察数据在过去一周上升三至五成，其中检测阳性率更上升了四倍。根据这些数据，卢宠茂估计目前香港每天约有1万人确诊冠病，数字已超越去年8月底的小型波幅。

不过，卢宠茂认为，香港免疫屏障已超过95% ，医院及社区的应对能力也已有所提升。即便春夏季冠病感染高峰来临，香港也有能力应付。他也认为，目前还不需要重启口罩令等非医疗社交距离措施，因为口罩令是一种立法手段，会对社会和经济活动带来负面影响。

针对新变种病毒大角星，卢宠茂说，香港污水监测发现少于3%冠病病毒属于大角星，比率暂时算低，但有上升趋势，当局会密切监察情况。

据香港电台星期六报道，香港医管局通报，过去几天香港急症室求诊人数持续高企，全港公立医院的急症室求诊人数连续几天超过6000人，星期五更达到6255人次，其中超过1100人经急症室入住内科病房。

医管局急症科统筹委员会主席徐锡汉认为，出现上述情况可能与近期流感及冠病病例增加有关，相关个案增加约一两成，各个年龄层也有，但大部分病情不算非常严重。