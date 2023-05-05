台湾诚品24小时书店由松烟店接棒

台湾诚品松烟店将接棒年底熄灯的信义店，成为全台第三家24小时书店。

据台湾《联合报》报道，诚品董事长吴旻洁星期四（5月4日）宣布，诚品松烟店将接棒信义店、成为台湾第三家24小时书店，是一家“看得见天空晨昏云影”的不打烊书店。她也承诺，“只要我活着还经营诚品”，诚品就一定会有24小时书店。

可称为“台湾奇迹”的24小时书店，一开始其实是个意外。1999年敦南店改装时，诚品邀请读者许愿，一位读者表示希望有一家“任何时候都可以拥抱我”的24小时书店，诚品决定为读者圆梦。没想到此一“圆梦”之举，成功让诚品在国际打出名号、也让台湾的夜生活名扬世界。东京、马来西亚与北京之后陆续开设24小时书店，但多数只撑几年便打烊，没有一家像诚品如此长久经营、迄今已逾24年光阴。

首家24小时书店开在实体书的黄金年代，如今进入网络时代，诚品为何还坚持24小时书店？吴旻洁说，台湾拥有全世界密度最高的超商，如果超商可以24小时，台湾当然也应该有一家24小时书店。这是一种象征意义，“当书店24小时的灯永远亮着，代表诚品对于书店的坚持”。

事实上，24小时书店所能凝聚的商机、对周围商圈的影响力，远超过销售书籍的利润。以诚品敦南店为例，不只让诚品从本土书店升级为国际品牌、也将周围的敦南商圈改造为设计公司进驻、文青流连的时尚圣地。而诚品信义店书籍销售的占比仅二成五，却是吸引国际观光客的主要卖点。

此次诚品选择位于松山文创园区内的松烟店，图书品项将超过10万种、相当于首家24小时书店敦南诚品的规模，园区内有展场、古迹、旅馆、表演厅和电影院，再加上即将开幕的大巨蛋，被看好可串联东区与信义区人潮，打造另一个文青不夜城。

至于为何没选择南西店？吴旻洁说，关键在于“书种”，南西店因面积小，书怎么摆都只能做到松烟店的六成。