美媒：美智库报告促使中国对外收紧数据库访问渠道

美国媒体引述知情人士称,中国最近限制海外访问中国数据库的行动,一定程度上是因为美国智库发布了一连串关于中国在敏感领域做法的报告,引起了政府官员的警觉所致。

《华尔街日报》星期天(5月7日)引述多名知情人士称,由于担心西方国家和机构开展的线上探查,中国官员对数据安全越来越关注。在一些基于公开信息的报告引起中国高级官员的警觉后,官方开始采取一系列行动,确保他们能够掌控中国故事如何讲述。

这一系列行动包括扩大反间谍法的范围,加大对审计机构、管理顾问公司和律师事务所等专门收集信息的外国企业的施压,以及收紧了外国智库、研究公司以及其他非金融实体对中国数据库的访问。

上述知情人士称,引起中国警觉的报告包括美国乔治城大学安全与新兴技术中心(Center for Security and Emerging Technology at Georgetown University)以及新美国安全中心(Center for A New American Security)撰写的分析报告。其中几份报告使用了开源数据,并重点提到了中国政府认为敏感的领域,例如所谓的“军民融合”,即中国的民用研究和商业部门与国防部门之间相互促进,以提高中国的军事能力等。

另一份引起中国有关部门注意的报告,是安全与新兴技术中心去年6月发布的题为《芯片扭曲》(Silicon Twist)的政策简报。该报告聚焦于中国军方如何获取由美国公司设计的、在台湾和韩国制造的先进制程芯片。

据向中国有关部门咨询过的人士称,北京方面也在关注该中心编制的名为《中国人才计划追踪》(The Chinese Talent Program Tracker)的目录,其中涉及中国部分旨在招募学者和学生以支持本国战略目标的计划。

报道称,由于决策过程不透明,加上缺少与中国企业及有关部门直接接触的渠道,很多西方智库和研究机构已经不得不使用互联网来查询有关采购、公司所有权和政策的信息。而随着中美竞争日趋激烈,这种线上探查让中国政府越来越担心中国数据的安全。

报道称,有中国官员表示,多家总部设在华盛顿的智库已经挖掘中国的开源数据,来帮助证实美国采取强硬对华政策是正确的,比如加大力度限制向中国公司销售高科技产品的政策。

据向中国有关部门咨询过的人士说,中国国家互联网信息办公室(中国网信办)今年3月通知了多家中国数据提供商,要求限制海外访问数据库,这些数据库涉及企业注册信息、专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴。

此前,中国知识基础设施工程(又称中国知网)也通知了外国大学和其他研究机构,称它们对知网数据库的访问从4月1日将受到限制。

中国网信办没有回复《华尔街日报》的置评请求。

据知情人士透露,万得信息技术股份有限公司(Wind Information)正在对尚未完成,以及即将到期待续的合约进行合规审查,这也是中国政府为限制海外获取中国数据所采取的部分举措。万得的经济、金融和企业数据被国内外的分析师和投资者广泛使用。

除了对与美国智库之间的合同加强了审查,万得最近还切断了外国对特定数据集的访问,比如涉及到公司注册信息的数据。

报道称,在中国经济和政策方向存在更大不确定性之际,加强对信息访问的限制使分析师和投资者对官方未明确说明哪些类型的数据被禁止访问感到焦虑困惑。