消息：港府拟定港交所在台风期间继续交易提案

知情人士透露，香港决策者准备摒弃多年来的传统做法，拟定允许在极端天气下继续进行股票交易的提案。

据彭博社星期四（5月11日）报道，由香港交易所、香港证监会和香港金管局组成的工作小组，正起草允许在台风暴雨期间正常交易的计划，跟进港府2月份在财政预算案提出的相关倡议。

报道引述匿名情人士称，将提供的选项包括在交易正常开放时，小型券商可选择推迟结算交割。

知情人士称，虽然在外界看来风险微乎其微，但还是计划由香港交易所承担相关风险，香港证监会和香港金管局则提供相应支持。提案终稿仍在讨论中，或在即将开展的公众咨询前有所调整。

香港交易所对极端天气的交易有例行安排，有时会提前一两个小时通知暂停交易，这种做法在全球金融中心中较为少见。

由于疫情期间居家办公趋势的出现，恶劣天气暂停交易的做法显得愈发过时。另外，随着气候变化导致的极端天气情况越来越普遍，这种做法也可能造成更多不便。

香港交易所发言人在声明中说：“这项评估尚处于早期阶段，无论最终方案如何，都需要在香港政府和监管机构的牵头下由所有利益相关方和市场参与者配合。保障员工和客户安全仍是我们的重要考虑因素。如有必要，我们将在适当时候向市场发布进一步消息。”

香港证监会发言人说：“允许恶劣天气下正常交易的倡议对香港整体有利”，香港交易所正在评估有关安排。

香港交易所行政总裁欧冠升在2021年上任后不久就提出这项倡议，意指可从冠病疫情居家办公安排确保股市继续运营吸取经验。