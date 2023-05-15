中国使馆解救多名被诱骗偷渡至缅甸的中国公民

中国驻缅甸大使馆近日解救了多名被困在缅甸妙瓦底地区的中国公民，他们都是被以“高薪聘请”为由诱骗偷渡至当地，被要求从事电信诈骗活动。

中国驻缅甸大使馆微信公号星期天（5月14日）下午发布上述消息，并称大使馆接到求助信息后，第一时间启动应急预案，协调缅甸警方开展营救。

中国驻缅甸大使馆表示，中国高度重视电诈团伙盘踞在缅甸边境地区，从事违法犯罪活动，侵害中国公民利益。为此，中国正与缅甸等方面开展联合执法行动，严厉打击不法团伙，解救被困中国人员。

中国驻缅甸大使馆也提醒中国公民，切勿轻信所谓网络高薪招聘信息，偷渡至境外从事各类违法犯罪活动，以免生命财产安全受到损害。

根据中国外交部官网5月3日发布的消息，中国国务委员兼外交部长秦刚5月初在缅甸访问期间说，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。

他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击网络诈骗犯罪。中国要求缅甸采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中国人员。

另据极目新闻和中国新闻网早前报道，安徽合肥有四名学生3月听信诈骗团伙“出国务工三个月暴富”的谎言，自云南西双版纳偷越中国边境去缅甸务工，四人到缅甸后失联。

据上游新闻报道，其中三名学生偷渡到缅甸后曾去电信诈骗集团窝点，但因年龄小被拒收。四人已安全返回中国国内。