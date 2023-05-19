中美商务部长下周将在美会面

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇星期四（5月18日）公布，中国商务部长王文涛将于下周访问美国，与美国商务部长雷蒙多以及美国贸易代表戴琪会面。

根据路透社报道，刘鹏宇在中国大使馆的在线新闻发布会上宣布了上述消息，并补充说，北京愿意与美国在各个层面进行沟通，但前提是相互尊重。

报道引述消息人士称，王文涛将于下周在华盛顿会见雷蒙多，然后前往底特律参加亚太经合组织（APEC）贸易部长会议，并将在5月25日至26日会议间隙会见戴琪。

戴琪和雷蒙多办公室的发言人没有回应置评请求。中国大使馆也在一份电子邮件声明中说，双方仍在讨论计划细节。

美国此前表达了与中国举行高层会谈的愿望，寻求与北京接触，以防止日益紧张的两国关系滑向冲突。

今年2月初发生的中国气球事件引发美中外交危机，美国国务卿布林肯因此取消了原定于当月到北京的访问。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与美国总统国家安全事务助理沙利文5月10日至11日在奥地利维也纳举行会晤。双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。

美国白宫高官说，中美同意有必要放下导致双方关系紧张的间谍气球事件，并恢复正常沟通渠道以稳定两国关系。