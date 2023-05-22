中国2025年将实现基本养老服务制度体系基本健全

中国官方发布《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，制定了到2025年实现基本养老服务制度体系基本健全的目标。

据新华社报道，中共中央办公厅、国务院办公厅星期天（5月21日）印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》称，推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略，实现基本公共服务均等化的重要任务。

根据《意见》，基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的，旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务，包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。

官方提出的五项重点工作内容包括，制定和落实基本养老服务清单，建立精准服务主动响应机制，完善基本养老服务保障机制，提高基本养老服务供给能力，以及提升基本养老服务便利化可及化水平。

《意见》要求各地区各有关部门严格落实《国家基本养老服务清单》，清单中的对象、项目、内容等，根据经济社会发展水平、财力状况等因素动态调整。

《意见》提出的目标包括，到2025年，中国基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确，服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

《意见》还要求建立老年人状况统计调查和发布制度，建立困难老年人精准识别和动态管理机制，推动在残疾老年人身份识别、待遇享受、服务递送、无障碍环境建设等方面实现资源整合，面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人提供探访关爱服务。

据中国官方统计，截至2022年底，中国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全国总人口19.8%，其中65周岁及以上老年人达2.1亿，占全国总人口14.9%，人口老龄化形势严峻。