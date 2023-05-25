陈文清在俄出席会议：中国在维护自身安全同时推进国际共同安全

中共政治局委员、中央政法委书记陈文清星期三（5月24日）在俄罗斯出席安全事务高级代表国际会议时说，中国将始终胸怀天下，在坚持维护自身安全的同时推进国际共同安全。

据新华社星期四（25日）报道，陈文清在会上说，中国国家主席习近平提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，核心思想就是团结合作。中国将始终胸怀天下，在坚持维护自身安全的同时推进国际共同安全，积极参与完善全球安全治理。

据报道，陈文清还出席了上海合作组织成员国代表团团长会晤、金砖国家代表团团长会晤，分别同俄罗斯对外情报局局长纳雷什金和部分与会国家代表团团长举行双边会见，就加强团结协作，推动建设新型国际关系达成共识。

陈文清22日也与俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄执法安全合作机制第八次会议。

陈文清说，习近平3月访俄时同俄总统普京就两国继续开展执法安全合作机制框架下的互信对话达成重要共识。中方愿同俄方制定好合作措施，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同落实全球安全倡议，更好维护两国和国际社会安全利益。

中俄高层官员在七国集团（G7）峰会后密集互访。中国外交部20日宣布，陈文清5月21日至28日应邀赴俄罗斯，出席安全事务高级代表国际会议，并举行中俄执法安全合作机制会议。

俄罗斯总理米舒斯京则于5月22日起访华，他星期三在北京分别与习近平和中国总理李强举行会谈。习近平表明，愿同俄罗斯在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持；米舒斯京则称，俄中关系处于前所未有的高水平。

另据法新社报道，俄罗斯外交部称，中国政府欧亚事务特别代表李辉将于星期五（26日）在莫斯科与俄外长拉夫罗夫举行会谈。