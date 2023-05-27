中国1至4月规上工业企业利润同比降20.6%

中国国家统计局发布数据显示，1至4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元（人民币，下同，约3885.22亿新元），同比下降20.6%。

根据中国统计局网站星期六（5月27日）发布的数据，1至4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。

采矿业1至4月份实现利润总额4752.4亿元，同比下降12.3%；制造业实现利润总额13723.7亿元，下降27.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1852.7亿元，增长34.1%。

在41个工业大类行业中，13个行业利润总额同比增长，一个行业持平，27个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业利润总额同比增长47.2%，电气机械和器材制造业增长30.1%，通用设备制造业增长20.7%，汽车制造业增长2.5%；计算机、通信和其他电子设备制造业下降53.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降55.1%，化学原料和化学制品制造业下降57.3%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降87.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降99.4%。

规模以上工业企业1至4月份实现营业收入41.07万亿元，同比增长0.5%；发生营业成本34.98万亿元，增长1.6%；营业收入利润率为4.95%，同比下降1.32个百分点。

4月末，规模以上工业企业资产总计158.55万亿元，同比增长7.3%；负债合计90.80万亿元，增长7.8%；所有者权益合计67.75万亿元，增长6.5%；资产负债率为57.3%，同比上升0.3个百分点。规模以上工业企业应收账款21.94万亿元，同比增长12.6%；产成品存货6.13万亿元，增长5.9%。