反诈组织公布两华人在缅被软禁 中驻缅大使约谈缅副总理强化合作

美国非盈利组织“全球反诈骗组织”（GASO）近日公布两名华人在缅甸被软禁后，中国驻缅甸大使陈海约谈缅甸副总理兼内政部长梭突，表示两国必须加大力度协同行动，重拳出击电信诈骗等非法活动。

GASO星期二（5月30日）在脸书披露了两起涉及缅甸的绑架案件。其中一起案件的受害者是一名中国大陆女网红。这名女网红在泰国曼谷一家酒吧被下药，隔天醒来时，人已身在缅甸KK园区。目前得知，这名女网红已被诈骗集团软禁及性侵。另一名台湾游客同样在曼谷被下药后遭掳至缅甸，诈骗集团要求他支付5万美元（约6万7600新元），否则必须加入诈骗集团行列。

据中国驻缅甸大使馆在官网发布的新闻稿，陈海星期三（31日）在内比都再次会见梭突，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。双方还就两国联合缉毒和打击跨境赌博等违法犯罪活动交换意见，达成合作共识。

陈海说，中缅高度重视电信诈骗等非法活动对人民群众和社会的危害，针对缅甸边境地区涉诈活动双方同其他相关方正在持续开展专项打击活动，并已取得初步成效，中方对此表示赞赏。

他指出，中缅必须加大力度协同行动，重拳出击，治标治本。中国将与包括缅甸在内的相关邻国继续合力推进相关行动，全力将犯罪势力及人员绳之以法，不给犯罪分子容留藏匿空间，同时解救被拐被骗被困人员，以有力有效举措切实回应民众关切，维护中缅合作大局。