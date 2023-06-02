中国据报提议让俄拥有部分乌领土 李辉：完全不符合事实

中国政府欧亚事务特别代表李辉星期五（6月2日）在吹风会说，有报道称西方官员说中国提出了一项让俄罗斯拥有乌克兰部分领土的协议，这一报道完全不符合事实。

据中国外交部消息，外交部星期五就“俄乌冲突开展斡旋”在北京国际俱乐部举办临甲七号沙龙吹风会，李辉介绍他为期12天的访欧之行。

据澎湃新闻报道，有记者在会上问及，《华尔街日报》报道，西方官员称中国提出了一项让俄罗斯拥有乌克兰部分地区领土的协议，但是乌克兰外长库列巴表示，根据他同各方接触的情况，没有国家作出上述表态。

李辉回应表示，不知道《华尔街日报》所谓知情的西方官员指的是谁，但相关报告完全不符合事实。中国在乌克兰危机上，坚持客观公正的立场，积极劝和促谈，始终站在和平、对话、公正一边。

李辉还说，中国关于乌克兰危机的立场得到包括俄罗斯、乌克兰双方在内的国际社会广泛理解和支持。在访问乌克兰期间，李辉和代表团同库列巴进行了友好坦诚的沟通。乌方感谢中国为劝和促谈、劝和止战发挥积极作用。赞赏中国呼吁尊重主权、领土完整和遵守联合国宪章宗旨原则。

李辉强调：“库列巴外长本人做出澄清，说明《华尔街日报》有关虚假报道不仅完全不符合事实，明显是在挑拨中国和乌克兰的关系。”他说，中国不是乌克兰问题的当事方，不会做拱火浇油的事。中方同各方继续加强对话，为劝和促谈发挥建设性作用。

李辉5月15日至26日访问了乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄罗斯，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。