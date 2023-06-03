中国首次实现人类干细胞太空早期造血

中国首次实现人类干细胞在太空环境下进行早期造血。

据央视新闻星期六（6月3日）报道，随着此前天舟六号的成功发射对接，神舟十五号乘组航天员已协助展开为期六至15天的细胞在轨培养实验，其中包括首次开展在太空条件下，人胚胎干细胞体外造血分化的研究。

中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所研究员雷晓华受访时说，神舟十五号航天员已成功在轨分化类似于鹅卵石的一个造血干细胞，而这个造血干细胞会经过再进一步成熟和分化，形成类似一个葡萄串的造血干细胞群。从实验结果来看，中国已成功实现首次人类干细胞在太空条件下造血，完成第一个实验目标。

雷晓华称，下阶段，科研团队需要对这个造血干细胞群进行全方位检测和分析，通过比对地面的对照组，筛选出太空环境影响人多能干细胞早期造血分化的相关基因。科研团队后续还将利用天舟七号或天舟八号飞船的机会，继续开展能诱导多能干细胞在空间环境下的三维生长研究。

2017年，中国科研团队利用天舟一号货运飞船开展了小鼠胚胎干细胞的增殖、分化研究。结果表明，空间微重力环境对小鼠胚胎干细胞的3D生长及干性的维持提供了有利条件，干细胞在太空培养呈现出更优于地面的3D生长方式且维持更高水平的多能性基因表达。

近年来，国外科学家也多次报道了利用空间飞行任务中开展的干细胞生长和组织再生方面研究，如针对航天员贫血的血液干细胞等研究。